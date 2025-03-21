Місія допомоги: американський хірург з українським серцем у Тернополі

А з початком повномасштабного вторгнення його місія стала не просто важливою – вона стала життєво необхідною.

Цього разу Роман Гайда вдруге прибув із професійним візитом до Тернопільської обласної клінічної лікарні. Впродовж тижня він працював пліч-о-пліч із місцевими ортопедами-травматологами під керівництвом заслуженого лікаря України Сергія Гаріяна. Часу на такі поїздки небагато – у США на нього чекають власна практика в місті Провіденс (штат Род-Айленд) та студенти, яких він навчає. Але питання «Чому ви це робите?» у нього не викликає подиву. «Бо треба!» – відповідає він без вагань.

Від Тернополя до Америки і назад

Роман Гайда – не просто лікар. Він – син української землі. Його батько народився в Тернополі, і сам Роман вільно розмовляє українською. Колишній військовий, він має значний досвід роботи з травмами, отриманими на полі бою. «Я розумію, наскільки виснажливо – фізично, емоційно, психологічно – лікувати поранених, – каже лікар. – Тому я тут. Бо знаю, що моя допомога потрібна».

Цю думку поділяє і Сергій Гаріян, завідувач ортопедо-травматологічного відділення. «Досвід кожного хірурга – на вагу золота. А коли йдеться про спеціаліста, який працював із важкими воєнними травмами, це просто безцінно, – наголошує він. – Інший погляд, мудрі поради, нові підходи – усе це допомагає нам удосконалюватися». Особливо цінним цей обмін стає завдяки відсутності мовного бар’єру. «Інформація передається «з рук у руки», а в хірургії це рятує життя», – додає Гаріян.

Уроки 2014-го і реалії сьогодення

Роман Гайда добре пам’ятає, з чого все починалося. «У 2014 році я бачив, які були знання, які методики застосовували, – згадує він. – Тепер, коли масштаби війни тільки зростають, ми маємо бути підготовленішими». Лікар переконаний: помилки минулого, коли бракувало досвіду чи практики, не повинні повторитися. «Якщо їх можна уникнути – ми зобов’язані це зробити», – зазначає він.

Ортопедичні травми, за словами Гайди, – одні з найскладніших. Вони потребують не лише майстерності, а й новітніх підходів, особливо, коли йдеться про поранення, отримані в бою. Українські медики щодня набувають унікального досвіду, рятуючи життя. А Роман Гайда привозить із собою знання, які допомагають цей досвід удосконалювати.

«Я добре знаю потреби українських лікарів, – каже американський ортопед-травматолог. – І я хочу зробити все, щоб воїни отримали найкраще лікування».

Тиждень у Тернополі – це лише мить у напруженому графіку американського хірурга. Але ця мить – ще один крок до того, щоб українські медики стали сильнішими, а поранені – отримали шанс на повноцінне життя.

Ірина КОШІЛЬ



Світлина авторки

Господар