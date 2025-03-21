Тернопільська влада ігнорує права понад 5 тисяч спортсменів області

У середині березня 2025 року депутат обласної ради, “свободіець” Олег Сиротюк звернув увагу на спроби ліквідації Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, що викликало хвилю протестів серед спортсменів і громадськості. За словами депутата, протягом останніх 79 днів співробітники департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації намагаються закрити диспансер, при цьому ігноруючи права понад 5 тисяч спортсменів області.

16 березня 2025 року на сайті Тернопільської обласної ради було опубліковане розпорядження голови облради “свободівця” Богдана Бутковського про звільнення директора лікарсько-фізкультурного диспансеру Ігоря Костіва через реорганізацію закладу. Це рішення стало частиною більш широкої реорганізації, яку було ухвалено ще 30 грудня 2024 року. Диспансер приєднано до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, а його приміщення передано ветеранським організаціям.

Офіційна позиція влади полягає в тому, що диспансер не відповідав вимогам Національної служби здоров’я України і не отримав належного фінансування. За словами директорки департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко, функції лікарсько-фізкультурного диспансеру були передані до обласної дитячої клінічної лікарні, де створено кабінет спортивної медицини і введено дві нові посади лікарів спортивної медицини.

У рамках цього нового формату обласна дитяча клінічна лікарня буде надавати такі послуги:

Поглиблений медичний огляд з допуском до занять спортом.

Медичні огляди перед змаганнями.

Динамічне спостереження за здоров’ям спортсменів.

Медичне забезпечення спортивних заходів.

Надання допомоги при травмах та фізичних навантаженнях.

Рішення про ліквідацію диспансеру викликало різку реакцію серед спортсменів, тренерів і громадських активістів. Спортивна спільнота, що протягом більше ніж 40 років користувалася послугами диспансеру, висловлює занепокоєння через втрату спеціалізованого медичного закладу, що надавав медичний супровід для дітей та професійних атлетів.

З ініціативи спортсмена Ореста Небесного була зареєстрована петиція з вимогою скасувати реорганізацію диспансеру, яка за короткий час зібрала понад 1 000 підписів. Активісти зазначають, що закриття диспансеру порушує закон «Про фізичну культуру та спорт», який гарантує медичний супровід для спортсменів, і втрата такого закладу значно ускладнить доступ до якісного медичного обслуговування, особливо для молоді.

Попри офіційні заяви, спортивна спільнота сумнівається в ефективності нового формату надання медичних послуг. Колишній диспансер мав багаторічний досвід, спеціалізоване обладнання та кваліфікованих фахівців, що робило його важливим елементом спортивної інфраструктури Тернопільщини. Передача функцій до обласної дитячої клінічної лікарні викликає побоювання, що медичне обслуговування стане менш доступним та ефективним для спортсменів.

Таким чином, реорганізація лікарсько-фізкультурного диспансеру, незважаючи на офіційні запевнення влади, залишається суперечливим і спірним питанням серед громадськості і спортивних організацій Тернопільщини.