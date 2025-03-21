«Бібліотечний Оскар»: книгозбірні Тернопільщини запрошуються до участі в конкурсі

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека спільно з Департаментом культури та туризму Тернопільської ОВА, Тернопільською обласною бібліотекою для молоді, Тернопільською обласною бібліотекою для дітей та за підтримки Тернопільського обласного відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує бібліотеки області взяти участь у конкурсі «Бібліотечний Оскар»!

Мета конкурсу — відзначення найкращих бібліотечних ініціатив, що сприяють розвитку книгозбірень, підвищенню престижу бібліотек та професії бібліотекаря. Особливий акцент — на впровадження інноваційних підходів до обслуговування користувачів, ефективне використання сучасних бібліотечних технологій та підтримку громади, особливо в умовах воєнного часу.

Переможці отримають почесні відзнаки та визнання на обласному рівні.

Долучайтеся до конкурсу та поділіться своїми найкращими практиками! Детальні умови участі — у положенні про конкурс.