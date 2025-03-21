Лоза, що оживає: кременецькі студенти створили унікальні скульптури

У Кременецькому фаховому коледжі кипить творча робота! Викладач Василь Петровський разом із студентами 21-ТОкс розробив унікальну технологію створення скульптури «Лелека» з лози, повідомляють у навчальному закладі. Цей проєкт став справжнім мистецьким експериментом, який об’єднав зусилля студентів різних курсів.

Як народжувався «Лелека»

🔹 Підготовка матеріалів: Студенти 21-ТОкс власноруч заготовили лозу та доставили її до майстерні. Вони ж першими створили пробний варіант скульптури, який став основою для подальшої роботи.

🔹 Реалізація ідеї: Естафету підхопили студенти 31-ТОк, які виготовили шість повноцінних скульптур, використовуючи розроблену методику.

🔹 Презентація: Група 31-Рк взяла на себе організаційну частину – створення промороликів, розробку концепції експозиції та її презентацію.

Експозиція, яка надихає

Готові скульптури стали частиною композиції на газоні у дворику, присвяченому Тимку Падурі. Саме тут Василь Петровський презентував експозицію студентам і викладачам Хмельницького національного університету під час міжвузівського семінару.

Запрошуємо до експозиції!

Ви вже бачили наших «лелек»? Завітайте до експозиції, зробіть фото в цій унікальній локації та поділіться враженнями!

📍 Не забудьте відзначити геолокацію КОГПА, щоб якомога більше людей дізналися про творчість, яка народжується саме тут.

Цей проєкт – не лише про мистецтво, а й про співпрацю, креативність та вміння втілювати ідеї в життя. Приєднуйтесь до натхнення!