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Афіша Тернополя 

Запрошуємо на виставку «З Україною в серці» у Тернополі

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Коли: П’ятниця, 21 березня, 11:00
Де: Тернопільський обласний краєзнавчий музей

Виставка «З Україною в серці» присвячена білоруським героям, які віддали життя у боротьбі з російською імперією, а також тим, хто продовжує цю боротьбу.

На експозиції будуть представлені портрети загиблих у війні білоруських воїнів, історії їхнього життя та подвигу. Також під час виставки відвідувачі зможуть переглянути відеоматеріали, в яких білоруські добровольці розповідають, чому вони вирішили стати на захист України.

Запрошуємо всіх, кому не байдужа наша спільна боротьба за свободу!

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