Загинув в бою за незалежність України молодий Герой Тарас Януш з Тернопільщини

З фронтових терен надійшло страшне сповіщення про загибель 27-річного Воїна, молодого, мужнього нашого Героя з села Токи – ЯНУША ТАРАСА МИКОЛАЙОВИЧА, 23.05.1997р.н., який став на захист Батьківщини в жовтні 2024 року, відданий Військовій присязі на вірність України, мужньо, виконуючи бойове завдання на Сумщині, 20.03.2025р. – загинув в бою за свободу і незалежність рідної Землі. Йдеться у повідомленні Скориківської громади.

Як боляче говорити про таких молодих людей у минулому часі. Як боляче, що клята несправедлива війна забирає найкращих…