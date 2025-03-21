02:26 | 22.03.2025
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Пантеон Героїв 

Загинув в бою за незалежність України молодий Герой Тарас Януш з Тернопільщини

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З фронтових терен надійшло страшне сповіщення про загибель 27-річного Воїна, молодого, мужнього нашого Героя з села Токи – ЯНУША ТАРАСА МИКОЛАЙОВИЧА, 23.05.1997р.н., який став на захист Батьківщини в жовтні 2024 року, відданий Військовій присязі на вірність України, мужньо, виконуючи бойове завдання на Сумщині, 20.03.2025р. – загинув в бою за свободу і незалежність рідної Землі. Йдеться у повідомленні Скориківської громади.

Як боляче говорити про таких молодих людей у минулому часі. Як боляче, що клята несправедлива війна забирає найкращих…

Висловлюємо найщиріші співчуття батькам,усім рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі🥀🕯️
Наш обов‘язок пам‘ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи🇺🇦 Низький уклін молодому Захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу!

Вічна пам’ять і слава Герою!🇺🇦🕯️🥀

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