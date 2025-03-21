Хвилина мовчання на честь Михайла ШЕПЕТЯ

Михайло ШЕПЕТЬ був людиною, яка вміла цінувати життя. Інженер-механік за освітою, він любив подорожувати, багато читав і завжди знаходив теми для цікавих розмов. Дружина згадує його як добру, щиру і надзвичайно позитивну людину.

У свої 56 років, коли багато хто вже думає про спокійне життя, Михайло у березні 2024 року став до лав Збройних Сил України. Хоч війна давалася йому нелегко, він робив усе можливе для захисту України.

26 липня 2024 року біля Стариці на Харківщині Михайло загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.

Тернопіль, який став для нього домівкою в останні роки, віддав шану своєму захиснику, присвоївши йому звання “Почесний громадянин міста”.

У глибокій скорботі залишилися дружина Ольга та донька Ельвіра, які бережуть світлу пам’ять про чоловіка і батька, який до останнього подиху захищав рідну землю.