На війні загинув молодий захисник Володимир Серкізевич з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне молоде життя нашого Героя… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 20 березня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу н.п. Олександрівка Сумської області, загинув старший солдат СЕРКІЗЕВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 1995 року народження, житель села Монастирок Більче-Золотецької громади, який став до зброї з перших днів повномасштабного вторгнення.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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