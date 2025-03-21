Винахідники у війську зможуть отримати винагороду за свої розробки

Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на справедливу авторську винагороду, а держава зможе ефективніше масштабувати створені розробки. Такі зміни ініціює Міноборони під керівництвом заступника міністра оборони Валерія Чуркіна спільно із професійною спільнотою.

На сьогодні військовослужбовці наукових установ, спеціалізованих технологічних центрів, технічних майстерень та інших підрозділ Сил оборони щодня працюють над рішеннями, які допомагають нищити ворога. Однак права інтелектуальної власності на ці рішення залишаються незахищеними, на відміну від цивільної сфери.

Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти № 13110 та № 13111 про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів. Вони передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:

особисті немайнові права (авторство, збереження цілісності твору) належатимуть військовослужбовцеві, який є автором або винахідником такого об’єкта;

майнові права (використання, ліцензування) набуватиме держава в особі Міноборони (або іншого органу, де особа проходить військову службу).

Зміни до законодавства забезпечать виплату справедливої винагороди військовослужбовцям за створені ними об’єкти прав інтелектуальної власності. Також буде усунуто перешкоди для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони на видачу ліцензій.

«В умовах, коли технології створюються, випробовуються та вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни. Міноборони прагне гарантувати справедливу винагороду для тих, хто своїм розумом і талантом створює технологічну перевагу на фронті, захистити права на ці розробки і забезпечити їхнє масштабування», – зазначив Валерій Чуркін.

Законопроєкти розроблені спільно відділом з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції, Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій та Інститутом правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України. Зміни стануть першим кроком до оновлення нормативної бази з питань інтелектуальної власності на військовій службі.