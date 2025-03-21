Приз 10 000 грн: у Тернополі започаткували Всеукраїнський музичний конкурс екологічних композицій 

Стартував конкурс на кращу музичну композицію на екологічну тематику «ЕcoTuner». До участі запрошують всіх охочих: професіоналів, любителів і початківців! Важливе ваше бажання зробити кращим довкілля і дозвілля. На конкурс приймаються вже оприлюднені чи нові музичні твори незалежно від жанру: нехай музика послужить природі! Переможець отримає 10 000 грн. Прийом заявок – до 15 квітня. Реєстрація тут: https://forms.gle/q3piRLFfdGtDuqGE6

Мета конкурсу:

– привернути увагу до проблеми гармонійного співіснування людини у навколишньому середовищі;

– стимулювати створення тематичних творів для їх популяризації;

– виявити обдарованих авторів і виконавців.

​Запрошуємо також спонсорів і благодійників для поширення інформації, матеріальної, технічної та професійної підтримки, встановлення окремих номінацій та іменних заохочувальних призів!

Конкурс проводить ГО “Інститут міської культури” в рамках проєкту EcoTuner, який переміг у ІІ хвилі грантів LIVE.MX за підтримки ЄС*.





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