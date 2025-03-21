У Тернопільському музеї – писанковий світ Юрія та Лесі Цікалів

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрилася виставка “Писанковий світ”, присвячена мистецтву подружжя Лесі та Юрія Цікалів. Уже понад 40 років ці талановиті майстри створюють унікальні писанки, поєднуючи традиції та власний авторський стиль. У їхньому доробку тисячі витончених творів на курячих, гусячих і страусиних яйцях.

Історія захоплення писанкарством

Леся та Юрій Цікали за освітою – інженери. Свою творчу дорогу вони розпочали наприкінці 1980-х років, а вже у 1993 році відбулася їхня перша персональна виставка в художньому музеї Тернополя. Традиція продовжується, і нинішня виставка – уже 31-ша, що засвідчує невпинний інтерес до мистецтва писанкарства.

Символіка писанки

Писанка – це не просто декоративний виріб, а глибокий символ світобудови, життя, весняного оновлення та сонячної енергії. В українській традиції вона є оберегом і символом добра. Пан Юрій навчився мистецтву розпису від матері, яка використовувала залізне перо замість писачка, що дозволяло створювати надзвичайно витончені візерунки. Пані Леся вважає писанку магічним витвором, у якому поєднуються символ, колір та майстерність автора.

Особливості тернопільських писанок

У творчості подружжя Цікалів представлено традиції писанкарства різних регіонів України, зокрема галицького Поділля. Їхні роботи – це глибока шана до українських символів та культурної спадщини Тернопільщини.

Відкриття виставки

На відкритті виставки виступили відомі митці та шанувальники мистецтва, серед яких Ольга Ваврик, Ігор Дуда, Наталія Собкович, Сергій Музика, Іван Кузишин та близькі друзі родини Цікалів. Цінним доповненням до експозиції стали живописні роботи з колекції музею.

Цьогоріч у виставці представлено понад 160 писанок, що відображають прадавні орнаменти, вірування та авторський стиль митців. Виставка триватиме до 8 квітня 2025 року, тож усі охочі мають можливість доторкнутися до магії писанкового мистецтва напередодні Великодня.

Світлини Ірини Дворницької