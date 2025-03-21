Запостіть фото з Любомиром: долучіться до акції пам’яті Героя України

23 березня – друга річниця пам’яті Любомира Крупи – науковця, історика, громадсько-політичного діяча та військовослужбовця ЗСУ, який загинув у бою на Харківщині 2023 року. Його пам’ятають як патріота, який гуртував навколо себе людей, допомагав, підтримував і завжди вірив у перемогу України.

Його дружина Ірина Крупа закликає вшанувати пам’ять Любомира, приєднавшись до акції: “Запостіть фото з Любомиром. Напишіть слова, що не встигли сказати при житті, або просто подякуйте”.

Любомир Крупа народився 2 вересня 1975 року на Тернопільщині. Він присвятив своє життя історії, освіті та служінню громаді. Був депутатом Тернопільської обласної ради, працював викладачем, доцентом, проректором. У перший день повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ.

Його добрі справи продовжують жити, а пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях.