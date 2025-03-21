У Тернополі неповнолітня дівчина виготовила вибухівку для теракту і підклала її біля поліції

Неповнолітню дівчину з Тернопільщини втягнули у спробу теракту біля райвідділу поліції

Правоохоронці Тернопільщини викрили спробу вчинення терористичного акту поблизу райвідділу Національної поліції. Головною виконавицею виявилася неповнолітня дівчина, яку через месенджер Telegram змусили виготовити та закласти вибуховий пристрій.

За даними слідства, невідомий чоловік, що діяв під ім’ям «Александр», вийшов на зв’язок із дитиною через Telegram. Він запропонував їй велику суму грошей за встановлення саморобного вибухового пристрою біля будівлі поліції. Коли дівчина почала вагатися, зловмисник почав її шантажувати та погрожувати, змушуючи виконати злочинне завдання.

Налякана та під психологічним тиском, дитина власноруч виготовила вибуховий пристрій із підручних матеріалів за інструкціями невідомого куратора. За вказівкою чоловіка вона залишила вибуховий пристрій під автомобілем правоохоронців, після чого мала отримати винагороду.

На щастя, поліцейські вчасно виявили підозрілий предмет, що міг спричинити вибух, та швидко встановили особу, причетну до його закладення. Дівчину затримали, і тепер їй повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються замаху на терористичний акт.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці працюють над тим, щоб встановити особу зловмисника, який втягнув неповнолітню у злочин.

Ворожі спецслужби вербують дітей

Цей випадок — не поодинокий. Окупанти та їхні агенти продовжують намагатися завербувати українських підлітків для виконання злочинних завдань. Вони пропонують їм гроші за підпали, пошкодження критичної інфраструктури та навіть транспортування вибухівки.

Проте не всі діти піддаються маніпуляціям. Наприклад, у Кременці шестикласник отримав схожу пропозицію через Telegram, але відразу звернувся до поліції. Завдяки його свідомості вдалося запобігти можливому злочину.

На жаль, є й трагічні випадки. У березні цього року двоє підлітків з Івано-Франківська погодилися на перевезення вибухового пристрою за $1 700. Під час операції 15-річний хлопець загинув.

Правоохоронці вкотре закликають батьків та вчителів пояснювати дітям небезпеку онлайн-спілкування з незнайомцями. Ворог цілеспрямовано намагається втягнути українських дітей у злочини, використовуючи їхню довірливість та фінансову вразливість. Якщо вам чи вашим дітям надходять підозрілі пропозиції, негайно звертайтеся до правоохоронних органів.