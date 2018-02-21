У Тернопільській ОДА завівся паразит, який пожирає гроші платників податків, – “Автомайдан”

Децентралізація – палка-виручалка голови Тернопільська обласна державна адміністрація Степана Барни, коли йому потрібно прозвітувати про свої здобутки перед Києвом. І не дарма, адже люди у нас швидко консолідувалися і зробили область лідером з утворення громад. Серед ОТГ області є багато успішних, які активно використовують отримані завдяки децентралізації можливості.

Однак один із найважливіших процесів децентралізації зупинився не розпочавшись. Йдеться про оновлення місцевої інфраструктури. Де ж причина такого гальмування? Про це йдеться у публікації ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок у мережі Фейсбук.

У рамках децентралізації усі дороги місцевого значення передали під управління Тернопільській ОДА. Закон, який це регулює, набрав чинності 1 січня 2018 року. З цього дня адміністрація мала би вже повноцінно керувати 3519 кілометрами місцевих автошляхів.

В інших областях до передачі доріг готувалися завчасно. Не лише створювались управління, а й купувалися матеріали і техніка для зимового утримання доріг. У Тернопільській ОДА теж, здавалося б, до передачі готувалися заздалегідь. Ще 30 травня 2017 затвердили положення про управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства. Невдовзі Барна знайшов для нього і начальника – Володимира Анатолійовича Шашкіна. На таку відповідальну посаду чиновник прийшов після роботи заступником Борщівської РДА та т.в.о. керівника Кіровоградського облавтодору. Видавалося, що Степан Степанович зробив вдале кадрове рішення, і передача доріг відбудеться гладко, оскільки нею керуватиме досвідчений дорожник.

Восени «Автомайдан» розпочав шукати інформацію, як проходить підготовка до зими, адже попереду – надважлива зміна утримувача 3519 км місцевих доріг. На жаль, із джерел в адміністрації стало відомо, що Володимир Шашкін за майже чотири місяці на посаді не спромігся ні укомплектувати штат управління, ні підготувати тендерну документацію, ні знайти підрядників, які обслуговуватимуть дороги взимку. Схоже на злісне невиконання своїх посадових обов’язків, чи не так?

Ба більше, 29 листопада «Автомайдану» в ОДА повідомили, що управлінню регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства управління дорогами загального користування місцевого значення на території Тернопільської області НЕ ДОРУЧИЛИ.

Виходить, навіть Барна визнав, що «професіоналу» Володимиру Шашкіну не під силу РОБИТИ СВОЮ РОБОТУ.

Як нам вдалося дізнатися, керування автошляхами перекинули з відомства «досвідченого дорожника» на Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА. Про це йдеться в п.5 розпорядження голови облдержадміністрації «Про прийняття автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління обласної державної адміністрації » від 29.11.2017 року №772-од: «після затвердження акта приймання – передачі слід закріпити за на праві оперативного управління автомобільні дороги загального користування місцевого значення, передані до сфери управління облдержадміністрації.»

Відповідно до п.2 цього розпорядження всього за 2 дні РДА спільно із САД у Тернопільській області повинні провести обстеження мережі доріг загального користування місцевого значення області загальною протяжністю 3519 кілометрів та за результатами підготувати і подати на розгляд обласної державної адміністрації проекти актів приймання-передачі.

Залишається загадкою, для чого було створювати управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства, коли автомобільні дороги загального користування місцевого значення закріплені за управлінням капітального будівництва, і за що отримували і продовжують отримувати заробіть плату Володимир Шашкін і його управління???

Виходить, що в Тернопільській облдержадміністрації завівся паразит, який місяцями пожирає гроші платників податків. Ну не глист?

В Управлінні капітального будівництва ще з осені намагаються провести тендер з експлуатаційного утримання, яке включає в себе обслуговування доріг у зимовий період.

Нам стало відомо, що тендер на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення у Тернопільській області відмінено. Через «неможливість усунення порушень, що виникли через виявленні порушення законодавства з питань публічних закупівель» (дослівно з протоколу). Простіше так, заплановано було 63 млн. грн. і 252 млн. грн., а тендер Кузяк В.С. проводив на 500 млн. грн. Ще простіше, якщо взяти в штат, крім історика, хоча б одного математика, то 252+63=315 а не 500, бо вас вже Служба Божа України попереджає, що такі дії можуть нести економічні збитки державі.

Йшов шостий місяць передачі доріг, який мали закінчити за три дні…

Підтвердження обіцянок тут https://goo.gl/2BWCQv Далі буде, – обіцяє ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.