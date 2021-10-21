Достоинства и недостатки разных материалов столешницы для кухонных столов

Конструкция кухонных и обеденных столов существенно проще, чем у компьютерных и офисных моделей. Однако, особенности и интенсивность их эксплуатации налагают определенные требования как к материалу изготовления, так и к форме, к несущим конструкционным элементам и механизмам трансформации.

Материал изготовления кухонного стола

Разнообразие материалов, из которых изготавливаются кухонные и обеденные столы весьма разнообразен. На рынке мебели можно встретить следующие наиболее популярные варианты:

ЛДСП / МДФ. Это бюджетные материалы, которые используются для изготовления большинства доступных по стоимости моделей и гарнитуров. Их основным достоинством кроме низкой цены является:

Разнообразие форм и размеров;

Широкая цветовая гамма;

Небольшой вес, позволяющий перемещать предмет меблировки даже больших габаритов;

Ремонтопригодность – можно легко изготовить и заменить любую деталь от ножки до столешницы.

Из недостатков стоит отметить достаточно низкую долговечность и сомнительную экологическую чистоту. Все же в состав композитной плиты входит формальдегид. Кроме того при повреждении внешнего защитного слоя вода попадает внутрь, достаточно быстро приводя к образованию вздутий.

Массив древесины. Более дорогостоящий и надежный материал. Однако основные эксплуатационные характеристики и стоимость столов напрямую зависит от породы древесины которая используется в качестве сырья. Столы из хвойных пород быстро теряют первоначальный лоск, покрываются царапинами и неровностями, так как это мягкая древесина. Лиственные породы: бук, ясень, береза более устойчивы к механическим воздействиям. Наиболее дорогостоящими и качественными являются столы из дуба и некоторых экзотических сортов: ротанг, меренге и т.п. Стекло. Если быть точным, то из стекла изготавливается только столешница. Несущие конструкции делают из металла. Такие столы имеют преимущественно небольшие размеры. Несмотря на использование закаленного и/или многослойного стекла достаточно часто разбиваются или растрескиваются. Причиной может быть как удар твердым предметом, так и перепад температур. Камень. В качестве сырья для изготовления столешниц может использоваться гранит, базальт, диабаз или мрамор. Использование камня дает массу преимуществ:

Высокая художественная ценность и уникальный рисунок столешницы;

Прочность и высокая износостойкость, устойчивость к механическим воздействиям любого типа;

Возможность очистки с использованием обычной воды с небольшим количеством бытовой химии.

Однако у столов с каменной столешницей есть и несколько существенных недостатков:

Очень большой вес, который превращает перемещение мебели в серьезную проблему. А также приводит к повреждению напольного покрытия, несмотря на любые ухищрения;

Высокая стоимость. Как правило, такие столы производятся на заказ. Фабричные модели не отличаются разнообразием форм, так как камень довольно трудно обрабатывать;

Металл. Из него может быть изготовлена как столешница, так и опорные конструкции. Разнообразие моделей достаточно широко, от хай-тек до рустик или кованых изделий в этническом стиле.

Критерии выбора стола для кухни или столовой

Кроме материала столешницы, основными критериями выбора такой мебели являются габаритные размеры и форма. Для небольших помещений рекомендуется подбирать прямоугольные или квадратные модели, плотно прилегающие к стене. Желательно, чтобы они имели механизм трансформации, уменьшающий общую площадь. Для больших помещений подойдут овальные столы, дающие большее количество посадочных мест.