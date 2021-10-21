Депутати Монастириська виступили з претензіями до міського голови

Нещодавно депутати Монастириської МТГ написали звернення до міського голови А. Старуха щодо включення опалення у закладах медицини та освіти. У приміщеннях дуже холодно, хоча опалювальний сезон розпочався ще з 15 жовтня.

З опаленням закладів медицини й освіти зараз на Тернопільщини величезні проблеми. У Монастириську температура в закладах не перевищує 13-ти градусів. Як заявили депутати: «Чому опалювальний сезон розпочинається тільки на папері?».



