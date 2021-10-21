10:30 | 21.10.2021
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Тернопільщина 

Депутати Монастириська виступили з претензіями до міського голови

tata 0 Views Прокоментуй!

Нещодавно депутати Монастириської МТГ написали звернення до міського голови А. Старуха щодо включення опалення у закладах медицини та освіти. У приміщеннях дуже холодно, хоча опалювальний сезон розпочався ще з 15 жовтня.

З опаленням закладів медицини й освіти зараз на Тернопільщини величезні проблеми. У Монастириську температура в закладах не перевищує 13-ти градусів. Як заявили депутати: «Чому опалювальний сезон розпочинається тільки на папері?».


Джерело: Тижневик “Номер один”

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