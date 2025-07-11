У Тернополі водій Renault збив 89-річного пішохода на переході

10 липня близько 8:50 у Тернополі на вулиці Степана Будного сталася дорожньо-транспортна пригода. Про інцидент повідомили очевидці, які зателефонували на спецлінію Тернопільського райуправління поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля Renault Master допустив наїзд на пішохода. Потерпілим виявився місцевий житель, 1935 року народження. На момент аварії чоловік переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала постраждалого з тілесними ушкодженнями та забоями. Стан чоловіка уточнюється.

Водій на момент ДТП попередньо був тверезим, однак у нього відібрали зразки крові для детального аналізу на вміст алкоголю. Причини та обставини автопригоди встановлюють слідчі.