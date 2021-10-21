Заступник мера Тернополя обзавівся елітною автівкою з салону

Заступник міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторія Остапчук нещодавно придбалася в салоні автомобіль «Lexus NX200» 2021 року випуску. Про це високопосадовця повідомила у декларації про суттєві зміни в майновому стані.

За елітну автівку Вікторія Олександрівна віддала 1 мільйон 176 тисячі 578 гривень. Ця сума на 400 тисяч гривень перевищує річну заробітну плату, яку жінка отримала минулого року працюючи в Тернопільському муніципалітеті (715 тис. 323 грн.). Придбано новий автомобіль у ТОВ «Львів Авто Преміум».

Обновка стала другою в автопарку чиновниці. У власності заступниці міського голови також є автомобіль «Hyundai Аccent HCR», придбаний у 2017 році теж в автосалоні, вартість якого на момент покупки складала 433 160 грн, пише Номер Один.