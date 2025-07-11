Негода, пожежі й вибухонебезпечні знахідки: складний день для ДСНС Тернопільщини

На Тернопільщині 10 липня рятувальники ліквідовували наслідки негоди та реагували на низку інших надзвичайних ситуацій.

Через сильні дощі відбулося підтоплення підвалів приватних і багатоквартирних житлових будинків, комерційних об’єктів, зокрема дитячого садка в Тернополі та Кременці. До робіт із ліквідації наслідків негоди залучено 18 рятувальників і 4 одиниці техніки. Фахівці відкачували воду, щоб запобігти пошкодженню майна мешканців.

Крім боротьби з водою, рятувальники ліквідовували і пожежі. У селі Росохач на Чортківщині виникла пожежа житлового будинку. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати будівлю від повного знищення.

Ще одну пожежу рятувальники гасили у Підволочиську — займання сталося на сміттєзвалищі.

Окремо працювали піротехніки: поблизу сіл Дубенка та Переволока виявили два застарілі артилерійські снаряди. Боєприпаси було знешкоджено у встановленому порядку.

ДСНС закликає громадян бути обережними в період несприятливих погодних умов, а також дотримуватись правил безпеки у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. У разі потреби слід негайно телефонувати за номером 101.