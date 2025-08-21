Тернопільщина втратила захисника Івана Безкоровайного

21 серпня 2025 р. відійшов у вічність через хворобу мешканець с. Сущин, солдат Безкоровайний Іван Петрович, 17.08.1975 р.н. Тільки декілька днів тому він відзначив своє 50-річчя… Повідомляє теребовлянська міська рада.

З квітня 2022 року по листопад 2023 року Іван Безкоровайний захищав Україну від російського окупанта у складі 79-го прикордонного загону. Був інспектором прикордонної служби 3 категорії – помічником гранатометника. Звільнений з військової служби в запас ЗСУ через сімейні обставини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Ми поділяємо біль та смуток родини, адже втрата рідної людини – непоправне горе. Нехай Господь дарує сили пережити цю втрату, а світлі спогади про Івана назавжди залишаться в серцях усіх, хто його знав і шанував.

У Івана Безкоровайного залишилися 15-річний син Тарас, сестра Марія, племінники. Рідний брат Івана Юрій теж був у лавах ЗСУ, з листопада 2022 року вважається безвісти зниклим. Захищають Україну і чоловік сестри та племінник.

Вічна та світла пам’ять!🕯🙏

Герої не вмирають!💙💛