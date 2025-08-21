Тернопільщина в скорботі: загинув Андрій Загричук

Скориківська об’єднана територіальна громада з глибоким сумом повідомляє про чергову важку втрату. 21 серпня 2025 року, героїчно загинув наш земляк, житель села Гнилички, уродженець села Кошляки — Загричук Андрій Євгенович, 1977 року народження.

Андрій віддав своє життя за свободу і незалежність України на Донеччині, борючись за рідну землю. Він був мужнім воїном, який ще під час АТО стояв на захисті нашої Батьківщини.

Війна забрала у родину Андрія не лише сина, чоловіка та батька, але й справжнього Героя. Висловлюємо щирі співчуття його родині, близьким та всій громаді. Втрата непоправна, і разом з родиною розділяємо цей біль.

Вічна пам’ять і слава Герою України! 🇺🇦

Герої не вмирають — вони залишаються частиною нашої пам’яті, гордості та історії.