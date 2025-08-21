Зупинилося серце захисника Василя Тучака з Тернопільщини

Внаслідок важкої хвороби помер військовослужбовець із с. Товстолуг – Василь Богданович Тучак (13.03.1974 р.н.) Повідомив Великогаївський сільський голова Олег Кохман.

Чоловіка мобілізували у жовтні минулого року. 8 місяців Василь мужньо захищав Україну, брав участь у бойових діях на Покровському напрямку.

Боротися Василеві довелося не лише з ворогом, а й з важкою хворобою. Тривале лікування, на жаль, не допомогло.

Сьогодні серце чоловіка зупинилося. Без батька залишилося троє донечок, втратила чоловіка дружина Галина, плаче за сином мама Ярослава Михайлівна та сумує велика родина.

Від себе та всієї громади розділяємо з вами велике горе, дорога родино. Важка втрата для усіх нас.

Нехай спочиває з Богом.

Сьогодні о 19:30 у будинку воїна за адресою:

с. Товстолуг, вул. Молодіжна, 26 відбудеться панахида, чин похорону завтра, 22 серпня, о 15:00 год.

Вічна пам’ять та слава Захиснику України!