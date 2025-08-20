Тернопільщина втратила захисника Андрія Яроша

З глибоким сумом та болем в серці повідомляємо про смерть нашого воїна-захисника Яроша Андрія Івановича, жителя села Мухавка Нагірянської громади, який віддав своє життя за Україну. Андрій пройшов через усі жахіття війни, відважно борючись за нашу свободу, а після отриманих поранень продовжив службу на Львівщині.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу цієї непоправної втрати. Нехай пам’ять про Андрія назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав його, і в кожному з нас, кого він захищав.

Низький уклін Герою за його самовіддану службу, любов до України та захист нашого спокою і безпеки. Він назавжди залишиться частиною нашої історії. Герої не вмирають!