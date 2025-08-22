У Тернополі відбудеться виставка «Вишиті сорочки Тернопільщини: від минулого до сучасного»

Цієї неділі, 24 серпня, Тернопіль запрошує на унікальну виставку-презентацію, присвячену народним традиціям вишиванки — «Вишиті сорочки Тернопільщини: від минулого до сучасного».

📍 Локація: Тернопільський обласний драмтеатр ім. Т. Шевченка

🕛 Час: Початок о 12.00 год.

🎟️ Вхід: Вільний

На відвідувачів чекає захоплюючий огляд вишиванок, що відображають різноманіття історичних періодів та сучасних інтерпретацій цього культового елементу українського народного вбрання.

Особлива увага буде приділена технікам вишивання, історії фасонів, кольоровій палітрі та крою сорочок, що були популярні в різних регіонах Тернопільщини. Спеціалісти розкажуть про значення вишиваних орнаментів та їх еволюцію від давніх часів до сьогодення.

Виставка стане чудовою нагодою для шанувальників народного мистецтва зробити захоплюючі фотографії, поспілкуватися з майстрами та дізнатися більше про значення вишиванок в українській культурі.

Запрошуємо всіх, хто цікавиться традиціями та культурою рідного краю, долучитися до цієї події!