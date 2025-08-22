17:00 | 22.08.2025
Тернопільська митниця назвала основні причини відмов у митному оформленні товарів та транспортних засобів

Процедура митного оформлення є невід’ємною частиною зовнішньоекономічної діяльності. Вона потребує чіткої організації та відповідальності, адже навіть незначні помилки у документах чи невиконання вимог законодавства можуть призвести до зупинки процесу, додаткових витрат і санкцій.

Щоб зменшувати ризики та запобігати проблемам у майбутньому, Тернопільська митниця системно аналізує випадки відмов у митному оформленні та працює над тим, аби зробити процес більш прозорим і зручним для бізнесу.

За липень поточного року Тернопільською митницею зафіксовано                 122 випадки відмов у митному оформленні товарів. Серед основних причин – такі:

прийняття митним органом рішень про коригування митної вартості товарів;
помилки у заповненні митних декларацій (зокрема, неправильне заповнення граф, зазначення невірних реквізитів документів або не зазначення окремих документів у графі 44 МД);
прийняття митним органом класифікаційного рішення про визначення коду товару;
неподання всіх необхідних документів;
відсутність коштів передоплати для сплати митних платежів;
складання протоколів про порушення митних правил.

Наголошуємо, що бізнесу варто приділяти особливу увагу підготовці документів, правильності даних у митних деклараціях і вчасній сплаті митних платежів. Зі свого боку Тернопільська митниця продовжує вдосконалювати роботу задля спрощення митних процедур і формування комфортних умов для розвитку підприємництва регіону.

