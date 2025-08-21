У Тернополі запустили безкоштовний онлайн-курс практичної психології для жінок

Як зрозуміти власні емоції, впоратися зі стресом і розпізнати токсичні стосунки? Відповіді на ці питання жительки Тернополя отримають на безоплатному онлайн-курсі практичної психології. Програма охоплює ключові теми: від основ психічного здоров’я та стресових розладів до дитячо-батьківських відносин і розпізнавання аб’юзивних стосунків.

Про це розповіли організатори курсу — освітньо-культурна мережа Гончаренко центрів. За словами директорки онлайн-платформи Вікторії Захарової, цей курс створили, щоб дати жінкам практичні знання, необхідні для щоденного життя та подолання викликів сучасності.

«Ми хочемо, аби кожна жінка мала доступ до якісних знань про психічне здоров’я, стосунки та власний розвиток. Ми хочемо дати практичний інструментарій, який допоможе краще розуміти себе й оточення, приймати усвідомлені рішення та уникати токсичних впливів», — каже Вікторія Захарова.

Курс складається з семи онлайн-занять, які відбуватимуться на платформі Google Meet. Учасниці працюватимуть у Telegram-чаті, де отримуватимуть навчальні матеріали та зможуть ставити питання. Заняття розпочнуться наприкінці серпня.

Програма включає:

основи психічного здоров’я та механізми психологічного захисту;

розуміння криз у житті людини;

дитячо-батьківські відносини та їхній вплив на розвиток особистості;

антисоціальний розлад особистості та поведінку психопатів;

нарцисичний аб’юз і шляхи виходу з токсичних стосунків.

Спікерка курсу — Софія Кулікова, психологиня-початківиця у сфері практичної психології, магістр з фінансів, активна волонтерка.

Участь у курсі безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.