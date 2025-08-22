10:00 | 22.08.2025
Тернопільщина: минулої рятувальники ліквідували шість пожеж і знешкодили артснаряд

Рятувальники Тернопільщини ліквідували кілька пожеж та знешкодили боєприпас часів Другої світової війни

Минулої доби рятувальники Тернопільської області здійснили 6 виїздів на гасіння пожеж:

  • Волиця: вогнеборці врятували будівлі та вантажівку;

  • Поділля та Чорнокінецька Воля: ліквідовано пожежу післяжнивних залишків на площі 4,5 га;

  • Урмань: гасили пожежу скирти соломи;

  • Хоростків: вогонь знищував сміття;

  • Монастириська: займання на мансарді житлового будинку.

Також піротехніки ДСНС знешкодили 122-мм артснаряд часів Другої світової війни, знайдений поблизу с. Беримівці.

Будьте обережні!
У разі небезпеки телефонуйте за номером 101.

