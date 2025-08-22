Тернопільщина: минулої рятувальники ліквідували шість пожеж і знешкодили артснаряд
Рятувальники Тернопільщини ліквідували кілька пожеж та знешкодили боєприпас часів Другої світової війни
Минулої доби рятувальники Тернопільської області здійснили 6 виїздів на гасіння пожеж:
-
Волиця: вогнеборці врятували будівлі та вантажівку;
-
Поділля та Чорнокінецька Воля: ліквідовано пожежу післяжнивних залишків на площі 4,5 га;
-
Урмань: гасили пожежу скирти соломи;
-
Хоростків: вогонь знищував сміття;
-
Монастириська: займання на мансарді житлового будинку.
Також піротехніки ДСНС знешкодили 122-мм артснаряд часів Другої світової війни, знайдений поблизу с. Беримівці.
Будьте обережні!
У разі небезпеки телефонуйте за номером 101.