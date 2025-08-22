Прощання з Ярославом Омеляном: патріарх тернопільських художників відійшов у вічність

На 96-му році життя пішов із життя відомий тернопільський художник, заслужений діяч мистецтв України Ярослав Омелян. Його смерть — важка втрата для всіх, хто знав цього талановитого митця, доброго друга і порадника.

Ярослав Омелян пройшов через нелегке життя: у 1950-1959 роках був репресований, а за перебування його брата в УПА разом із родиною був засланий до Сибіру. Однак навіть в умовах тяжкої фізичної праці на засланні він не залишав мистецтва і продовжував творити. Проте професійну діяльність як художник він розпочав лише в 1969 році, після закінчення Львівського поліграфічного інституту.

Відомий своєю майстерністю в галузі екслібрисів, Ярослав Омелян став одним із найпродуктивніших творців у Європі. Його творчість отримала міжнародне визнання — виставки його робіт проходили в Польщі, Італії, Великобританії, США та інших країнах.

Незважаючи на численні труднощі, пов’язані з компартійним режимом і цькуванням, Ярослав Омелян продовжував працювати. Він став лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких, отримав звання «Людина року Тернопільщини» та Подяку Президента України за внесок у розвиток мистецтва екслібриса.

Омелян залишив по собі величезну спадщину — не тільки як художник, а й як людина, яка подарувала світу свою творчість, пропагуючи українську культуру через графічні мініатюри, книги, портрети та екслібриси. Його роботи стали пам’ятником для багатьох видатних особистостей, серед яких були і братів Лепких.

Вічна пам’ять митцеві, Герою України та людині, яка все своє життя віддала мистецтву та Батьківщині.