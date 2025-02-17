Фундаменты для частного дома: какими они бывают

Долговечность жилого дома зависит от надежности его основания. Поскольку в строительстве используются разные виды фундаментов, нужно разобраться в их видах и особенностях.

Ленточный фундамент: что нужно о нем знать

Если раньше делали основание для дома из бетона, то сегодня самым распространенным является ленточный фундамент (подушки), который предлагает завод ЖБИ BM Beton (https://bm-beton.com.ua/ru/). По сути, это армированные бетонные плиты, используемые при закладке внутренних и наружных стен застройки.

Фундамент может быть мелкозаглубленным и глубокого залегания. Первый способен выдержать небольшие постройки, а второй — тяжёлые сооружения с массивными перекрытиями.

Если говорить о преимуществах, то ленточный фундамент от BM Beton может похвастаться:

прочностью — способен выдерживать пучение грунта, морозы и давление от постройки;

универсальностью — подходит как для небольших построек, так и для двухэтажных домов;

долговечностью — прослужит не менее 150 лет;

экономичностью — не нужно покупать дополнительные материалы.

К сожалению, бетонные «подушки» не могут похвастаться разными размерами. Это ограничивает возможности создания проекта и его адаптацию под особые условия.





Столбчатый фундамент: особенности

Если по какой-то причине лента не подходит, можно рассмотреть монтаж столбчатого фундамента. Его возводят во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Такое основание используется только на устойчивых грунтах, которые не деформируются под воздействием резких перепадов температур.

Кирпичные столбчатые конструкции подходят для небольших (не более двух этажей) кирпичных зданий. Каменные — для тяжелых построек. Деревянные — для дачных домиков. Если требуется основание для многоэтажных домов или промышленных сооружений, используют армированный бетон.

Преимущества столбчатого фундамента: небольшой объем земляных работ, надежность и экономичность. Такое основание нельзя использовать на сложных рельефах, торфяных, глинистых почвах, а также на склонах.

Свайный фундамент

Он представляет собой один или два ряда свай, которые объединяются общей плитой. Такая конструкция используется, если нужно построить здание на очень слабом грунте (рыхлой почве, песке, плавунах).

Свайный фундамент может быть нескольких видов:

вдавливаемый. Чтобы углубить его вглубь, используются гидравлические насосы;

набивной. Сначала пробивается отверстие, а потом в него подается бетон;

забивной. Название говорит само за себя: сваи забиваются в грунт при помощи гидравлических молотков;

винтовой. Конструкции ввинчиваются в почву.

Чтобы создать основание из свай, не нужно подготавливать строительную площадку. Кроме того, работы выполнять можно в любой сезон. Что касается нагрузки, то она зависит от материала, из которого выполнены сваи. Некоторые конструкции могут выдерживать постройки весом до пяти тон.

Среди минусов выделяют потребность обработки металлических конструкций средством от коррозии.

Как видите, есть несколько видов фундаментов, что позволяет выбрать оптимальный вариант, учитывая вид постройки и тип грунта.