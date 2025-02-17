Триває набір до штурмової бригади Нацполіції «Лють»

“У лави підрозділу можуть потрапити як працівники поліції, так і громадяни з цивільного населення. Головне – це бажання та мотивація, – каже командир взводу штурмового полку «Цунамі» Євген Ємець. – Наші бійці знешкоджують ДРГ, збройні формування ворога, проводять штурмові дії, займаються аеророзвідкою та виявляють й знищують позиції ворога”.

До об’єднаної штурмової бригади “Лють” входить 3 штурмових полки: “Сафарі”, “Цунамі” та “Луганськ-1”. Доєднатися до “Люті” можуть чоловіки та жінки від 18 до 55 років.

Командир роти батальйону спеціальних операцій «Еней» Валерій Трубаєв каже, що кожен, хто вирішить доєднатися до бригади “Лють”, повинен пройти серйозний вишкіл, адже життя та здоров’я бійця на фронті – це найцінніше.

“Ми не маємо права нехтувати людьми, тому у нас на першому місці – це підготовка ефективних боєздатних кадрів. Ми звертаємо увагу на фізичну підготовку та мотивацію добровольців, адже завдання, які доводиться виконувати штурмовикам, потребують надзвичайної витримки, відваги й сили. Хлопці та дівчата тренуються постійно”.

Для того, щоб долучитися до лав бригади, потрібно на сайті Нацполіції заповнити анкету або звернутися безпосередньо до відділу кадрів. Далі зібрати необхідний пакет документів та пройти всі етапи відбору.

Бійцям ОШБ “Лють” Національна поліція пропонує зарплату від 29 до 130 тисяч гривень. Все залежить від місця розташування, від ротацій та кількості бойових виходів.

Валерій Трубаєв каже, що сьогодні бригада “Лють” потребує водіїв бронетехніки, операторів дронів, а також бойових медиків.

Перетвори свою лють на зброю – доєднуйся до штурмової бригади МВС «Лють»!