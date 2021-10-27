Как выбрать источник бесперебойного питания для дома в преддверии зимы

Вы никогда не задумывались о том, почему раньше в квартирах было не так много розеток? Как правило, в каждой комнате можно было встретить не более одной розетки, а в прихожих и санузлах их зачастую и вовсе не было. Ответ очевиден – буквально за последние двадцать лет количество бытовых приборов возросло в десятки раз. Сейчас в каждой квартире можно увидеть компьютер, телевизор, стиральную и посудомоечную машины, холодильник – и это только «обязательный набор». И все эти приборы требуют бесперебойного электроснабжения, которое, к сожалению, не всегда возможно. Каким бы надёжным ни был ваш поставщик электроэнергии, от неожиданных сбоев и поломок не застрахован никто, а, как известно, неожиданное отключение энергоснабжения в процессе работы прибора может привести к его поломке. Однако избежать нежелательного результата можно, подключив источник бесперебойного питания.

Что такое ИБП

Источник бесперебойного питания – это устройство, с помощью которого можно обеспечить дом бесперебойным электроснабжением или стабилизировать напряжение. Обе функции могут быть необходимы в различных ситуациях, таких как поломки на ЛЭП или неблагоприятные погодные условия.

Виды ИБП

Так как потребности каждой семьи в электроэнергии будут различаться, как и особенности работы каждой отдельной электростанции, выделить какой-то один вид ИБП невозможно. В некоторых случаях будет достаточно и самого дешёвого устройства, тогда как другим нужен дорогой ИБП, в функционал которого входит и стабилизация напряжения, и обеспечение приборов электроэнергией.

ИБП резервного типа

Подойдёт только если ваши потребности в бесперебойном электропитании не слишком велики или если ИБП вам нужен только в качестве подстраховки, тогда как необходимость в их реальном использовании возникает нечасто. Принцип действия устройства крайне прост – он подключает встроенные аккумуляторы, когда электроснабжение прерывается.

Линейно-интерактивные

Более эффективные и универсальные устройства. Они справятся не только с обеспечением дома электроэнергией, но и стабилизируют напряжение. Функция контроля и стабилизации напряжения очень важна, так как таким образом приборы получают энергию в нужном объёме для поддержания их стабильной работы.

Онлайн-ИБП

Самый дорогой и в то же время самый эффективный тип ИБП. Благодаря возможности работы в онлайн-формате подключение к аккумулятору происходит мгновенно при отключении электричества и перепад напряжения полностью исключён.

Как выбрать ИБП

Так как универсального ИБП не существует, то можно воспользоваться небольшой инструкцией для подбора этого устройства:

тип устройства – он же вид устройства. Может быть резервным, линейно-интерактивным или онлайн;

мощность – должна соответствовать суммарному объёму потребления электроэнергии в доме;

диапазон рабочих напряжений – должен соответствовать характеристикам сети и включать возможность колебаний;

гарантированная продолжительность работы в автономном режиме;

время для переключения – чем быстрее будет переход к АКБ при отключении электроэнергии, тем лучше и безопаснее для приборов;

форма выходного сигнала.

Наличие дополнительных функций

Дополнительные функции не являются обязательным условием при подключении ИБП, однако лишними они точно не будут. Вот перечень самых распространённых дополнительных опций, которые могут быть встроены в устройство:

холодный старт – устройство будет работать даже при полном отсутствии напряжения в сети;

горячая замена батареи – можно заменить аккумулятор, не отключая ИБП от сети;

автоотключение нагрузки – когда аккумулятор будет практически разряжен, он безопасно отключится;

параллельная работа – при необходимости в повышенном объёме электроэнергии можно синхронизировать работу нескольких устройств;

возможность подключения внешних батарей – позволяет продлить время работы;

мониторинг – позволяет в дистанционном режиме отслеживать работу ИБП.

ИБП или генератор

Ещё один способ обеспечить свой дом электроэнергией – использование топливной электростанции или генератора. Вообще оба способа могут решить проблему, но, естественно, определённые нюансы будут присутствовать. В частности, важно обратить внимание на то, с какой целью вам понадобился дополнительный источник питания. Если вы хотите обеспечить энергией бытовые приборы, такие как стиральная машина, холодильник, кондиционер и тому подобные, то подойдёт любой источник энергии. А во если речь идёт о вычислительной технике, то лучше выбрать ИБП. Они безопасные, к тому же полностью исключают возможность перепадов напряжения.

Выбрать оптимальный источник бесперебойного снабжения электроэнергией – сложная задача, но современные технологии позволяют решить её в кратчайшие сроки. А в этом Вам поможет интернет-магазин электротехники Home Energy.