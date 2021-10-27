Як приготувати заспокійливу ванну: 6 найкращих варіантів на травах

Щоб зняти напругу, підняти настрій, влаштуйте оздоровчі спа-процедури в домашніх умовах. Вибирайте варіанти, які мають лікувальний, розслабляючий або косметичний ефект. Ознайомтесь з шістьма заспокійливими ваннами та дізнайтесь, які лікарські рослини та ефірні масла додавати, щоб досягти глибокої релаксації.

1. Флоатинг

Цей сучасний метод дозволяє коригувати фізичні недуги і знімати психоемоційний стрес. Процедуру проводьте перед сном, дотримуючись порад фахівців:

Наповніть ванну теплою водою. Додайте не більше 1 кг англійської солі. До її складу входять сірка і магній, які сприяють покращенню роботи серцево-судинної і нервової систем, знімають м’язову напругу та прискорюють виведення токсинів із клітин. Виберіть заспокійливу музику, увімкніть м’яке світло. Випийте склянку води і займіть сидяче положення. Зануритися з головою дозволяється, але лише на кілька секунд. Через 20 хвилин прийміть душ.

Для підвищення цілющих властивостей додавайте у ванну лікарські трави.

2. З ромашкою

Лікарська ромашка є універсальною рослиною, яка сприяє прискоренню загоєння ран, усунення захворювань шкіри. Ванна з нею має сильну протизапальну і антисептичну дію. Для приготування залийте окропом 100 г сухих квіток, накрийте ємність та настоюйте протягом 30 хвилин. Наповніть ванну водою з температурою близько 36 градусів, додайте настій з ромашки.

3. З м’ятою

Ця рослина використовується при застуді, вона полегшує дихання, знімає головний біль, усуває втому, сприяє розслабленню та заспокоює подразнену шкіру. Корисно приймати ванни з додаванням масла або настою з м’яти при неврозах, артритах і в разі виникнення болю у м’язах. Для приготування цілющого розчину залийте 5 ложок подрібненого листя 1 л окропу, накрийте ємність та залиште на 30 хвилин.

4. З хвоєю

Ванни з додаванням концентрату хвої покращують роботу серця, тонізують нервову систему. Заготуйте завчасно сировину, зберіть гілочки, хвойні голки та шишки. Для отримання цілющого розчину залийте 0,5 кг суміші 5 л окропу та проваріть протягом 20 хвилин на водяній бані. Процідіть та вилийте у ванну. Дорослим можна знаходитись у ній до 20 хвилин, дітям – удвічі менше. Щоб краще впоратися з підвищеною збудливістю або прискорити процес схуднення, додайте у хвойну ванну розчин мінеральної солі.

5. З липою

При лікуванні простудних захворювань лікарі радять пити липовий чай. Настій з квітів цієї рослини дозволяє організувати заспокійливу ванну. Вона швидко зніме напругу, покращить настрій. Для приготування залийте 100 г липового цвіту окропом та настоюйте, доки розчин не охолоне.

6. З розмарином

При артриті, переломах, недосипанні, швидкій стомлюваності показана ванна з розмарином. Ця рослина покращує кровообіг, тонізує, підвищує життєвий тонус. Для оздоровчої процедури використовуйте екстракт, масло або настій розмарину. Для його приготування залийте окропом 100 г подрібненого листя, залиште на кілька хвилин. Потім процідіть та вилийте у ванну.