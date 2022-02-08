Каких животных можно встретить во время путешествия по Карпатам?

Жителям городов сложно понять, что такое подлинная природа. Для них самый большой хищник – это металлический автомобиль, под колеса которого можно случайно попасть. А вот о том, что рядом с нами в Карпатах живут множество зверей, мало кто знает. Вообще, в этом регионе более четырехсот представителей фауны. Хвойные леса способствуют такому разнообразию. Если снять домик с камином в лесу в Карпатах, то у вас будет возможность увидеть много интересных животных.

Какие животные в этом регионе наиболее распространены?

Косуля;

Болотная черепаха;

Европейский угорь;

Благородный олень.

Интересная особенность фауны карпатских гор в том, что здесь много животных, родом из Средиземноморья. Например, зеленая лягушка и пятнистая саламандра. Еще здесь встречаются особые животные, происхождение которых из Сибири. Это именно тетерев и глухарь.

Интересно, как в Карпатах могло собраться так много животных разных экосистем по всему миру. Ученые предполагают, что это произошло из-за особых климатических условий этого региона.

Также в карпатах проживают животные, встречающиеся только здесь. Карпатский тритон и карпатская белка. В Карпатском регионе находится треть всех млекопитающих на территории украинской природы, а это 74 вида.

Кроме млекопитающих, в украинских карпатах можно встретить многие классы животных. Это разные птицы, земноводные, рыбы и насекомые. На гостей гор постоянно смотрят летучие мыши, уши и ночницы. Очень много рукокрылых можно увидеть или услышать в еловых лесах, что делает весь этот регион огромным заповедником.

Некоторых животных достаточно сложно найти специально в карпатских горах. Например, сусликов и землероек никогда не встретишь на высокогорьях. А вот альпийская белозубка или снежная полевка – это именно те животные, которым очень нравится бегать на высоте более двух километров над уровнем моря.

Особенность местной фауны в том, что здесь проживает достаточно много диких свиней. Ранее такие животные проживали по всей территории Украины. Сейчас они бывают только в районе буковых лесов и в самых глухих местах.

В карпатах не много грызунов, но, несмотря на это, им здесь очень хорошо. К примеру, особая карпатская белка летом проводит время в предгорьях, а на зиму переходит в буковые леса.

Каких хищников можно встретить в Карпатах?

Сказочный персонаж лисичка-сестричка тоже проживает в Карпатах. Ее можно встретить на макушках гор или в местности перед горами. Там же можно встретить и барсуков.

В хвойных посадках, а также у водоемов можно увидеть мелких хищников: норок, выдр и хорьков.

А чтобы избежать встречи с волками, следует осторожно относиться к зарослям и кустарникам, потому что эти хищники держатся стаями именно там. А еще некоторые хищники охраняются законом. Это относится к медведю, рыси и дикому коту.

В последнее время небезразличные люди завозят сюда новые виды животных и помогают им акклиматизироваться. К примеру, сейчас в лесах можно встретить енотовидную собаку, которая родом из восточных стран Японии и Китая.

Если хотите жить среди гор, созерцать настоящую живую природу, тогда можете снять домик в Карпатах на двоих. Это позволит вам полноценно ощутить невероятный дух карпатских гор. Только вы, домик из бруса и горы вместе с коттеджами “Над Фермой”.