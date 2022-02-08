Причина популярности Т-образной бритвы

С каждым годом, все большее количество мужчин переходят на классическое влажное бритье. Они отказываются от неудобных кассетных станков и покупают безопасную или опасную традиционную бритву. Это не только такие хотелки или желание выпендриться. Парни понимают, что Т-образная бритва это действительно очень удобно и выгодно.

Какие преимущество у такой бритвы?

Этот станок, что имеет одно лезвие, обладает оптимальным и подходящим углом наклона режущего элемента. Благодаря таким качествам, можно с легкостью получить чистое и гладкое бритье. Одноразовая бритва никогда не сможет обеспечить такое же высокое качество сбривания волосков, как Т-образный станок.

Но идеально гладкое лицо это далеко не единственная причина, почему стоит перейти на такие бритвы. У Вас будет отсутствовать раздражение. И это неудивительно, ведь чтобы сбрить участок волос, по нему нужно будет пройти не пять раз, а всего один.

И кассетный станок применяя много лезвий, не только срезает волоски, но и снимает верхние слои эпидермиса, из-за чего травмируется кожа. Появляется раздражение тогда и даже волоски, которые врастают под кожу.

Т-образный станок срезает под корень все одним лезвием. Для этого у него есть достаточный вес и еще идеальный угол наклона примерно в тридцать градусов. Они гарантируют вам идеальную чистоту лица.

Не менее важный плюс такой бритвы в ее экономичности. Конечно, стоимость у нее выше, чем у кассетных станков. Но при этом не нужно докупать регулярно кассеты и лезвия. В долгой перспективе такой Т-образной бритвы Вам хватит на длительный промежуток времени. А если еще самому создавать из мыла в чаше для себя натуральную пену, а не покупать готовую, то экономия будет ощутительной.

Даже самый дешевый Т-образный станок выполнен из надежного металла. И его очень приятно держать в руке. Такие инструменты настолько долговечны, что их можно прямо по наследству передавать .

Что Вам нужно, чтобы получать больше удовольствия от Т-образного станка?

Чтобы создавать хорошую пену для бритья и намазывать ее на кожу, Вам понадобится помазок и чаша для бритья. При помощи них можно будет получить настоящее удовольствие от такого утреннего ритуала. Не менее важно будет подобрать для себя хороший лосьон после бритья. Он поможет уменьшить стресс для кожи, наполнит ее полезными веществами и добавит неповторимый запах, от которого будете получать массу удовольствия.

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