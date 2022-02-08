«Ми проти тиску на бізнес», – Михайло Головко підтримав підприємців, які вийшли на протест

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко підтримав підприємців Тернопільщини, які вийшли на протест проти фіскалізації.

Він наголосив на тому, що облрада, яка є найвищим представницьким органом нашого краю, завжди підтримувала та буде й надалі підтримувати підприємців – людей, які сумлінно працюють і сплачують податки до бюджету.

– Ще будучи депутатом Верховної Ради України, я, як і мої побратими з ВО «Свобода», завжди відстоював інтереси малого та середнього бізнесу. Мені дуже прикро, що зараз найвищий законодавчий орган нашої держави не чує підприємців. Переконаний, керівництво держави шукає кошти там, де їх немає. У той же час варто було б розпочати реальну боротьбу з олігархами, виводити економіку з тіні за рахунок викриття офшорних схем. Україна в рік втрачає не менш ніж 15 млн доларів, які виводяться в «офшори». Ми бачимо як українців грабують, як наші співвітчизники змушені виїжджати на заробітки за межі України, залишаючи свої сім’ї, – зазначив Михайло Головко.

Він підкреслив, що українці мають спокійно працювати та чесно сплачувати податки на своїй рідній землі.

– Я сам з сім’ї заробітчан, теж свого часу «скуштував» заробітчанського хліба. Знаю, як це нелегко. Прагну, щоб українці могли спокійно жити й працювати, сплачуючи чесні податки на своїй, Богом даній, землі. У нас є для цього всі можливості, адже Україна – унікальна та багата держава! Ми маємо всі необхідні ресурси, але в той же час наша економіка знаходиться під керівництвом олігархів, кожен з яких володіє власним телеканалом, газовою чи нафтовою трубою, хімічними чи металургійними комбінатами, і, до того ж, вони не спішать сплачувати податки, – сказав Михайло Головко.

Влада має виводити економіку з тіні, а не обдирати до нитки українців, які день і ніч працюють, щоб заробити копійчину, переконаний голова Тернопільської обласної ради.

– Ухваливши Закон, який знищує малий і середній бізнес, ми чуємо історії про те, що це – боротьба з тіньовою економікою. Хіба так потрібно боротися?! Боротьба підприємців за свої права є справедливою. Запевнив, що Тернопільська обласна рада готова прийняти звернення до вищого керівництва держави. Ми – за підприємців, ми – за збереження малого та середнього бізнесу, ми – проти тиску на бізнес! Малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки! Такої думки я притримувався, ще йдучи у Верховну Раду України, й сьогодні вона – незмінна, – підкреслив Михайло Головко.

Він звертається до керівництва держави з вимогою почути підприємців і прийняти законопроєкт, який стосується спрощеної системи оподаткування та має звільнити ФОП-ів малого та середнього бізнесу від обов’язкового встановлення касових апаратів.