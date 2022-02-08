17:50 | 8.02.2022
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Політика 

«Ми проти тиску на бізнес», – Михайло Головко підтримав підприємців, які вийшли на протест

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко підтримав підприємців Тернопільщини, які вийшли на протест проти фіскалізації.
 
Він наголосив на тому, що облрада, яка є найвищим представницьким органом нашого краю, завжди підтримувала та буде й надалі підтримувати підприємців – людей, які сумлінно працюють і сплачують податки до бюджету.
 
– Ще будучи депутатом Верховної Ради України, я, як і мої побратими з ВО «Свобода», завжди відстоював інтереси малого та середнього бізнесу. Мені дуже прикро, що зараз найвищий законодавчий орган нашої держави не чує підприємців. Переконаний, керівництво держави шукає кошти там, де їх немає. У той же час варто було б розпочати реальну боротьбу з олігархами, виводити економіку з тіні за рахунок викриття офшорних схем. Україна в рік втрачає не менш ніж 15 млн доларів, які виводяться в «офшори». Ми бачимо як українців грабують, як наші співвітчизники змушені виїжджати на заробітки за межі України, залишаючи свої сім’ї,  зазначив Михайло Головко.
 
Він підкреслив, що українці мають спокійно працювати та чесно сплачувати податки на своїй рідній землі.
 
– Я сам з сім’ї заробітчан, теж свого часу «скуштував» заробітчанського хліба. Знаю, як це нелегко. Прагну, щоб українці могли спокійно жити й працювати, сплачуючи чесні податки на своїй, Богом даній, землі. У нас є для цього всі можливості, адже Україна – унікальна та багата держава! Ми маємо всі необхідні ресурси, але в той же час наша економіка знаходиться під керівництвом олігархів, кожен з яких володіє власним телеканалом, газовою чи нафтовою трубою, хімічними чи металургійними комбінатами, і, до того ж, вони не спішать сплачувати податки,  сказав Михайло Головко.
Влада має виводити економіку з тіні, а не обдирати до нитки українців, які день і ніч працюють, щоб заробити копійчину, переконаний голова Тернопільської обласної ради.
– Ухваливши Закон, який знищує малий і середній бізнес, ми чуємо історії про те, що це – боротьба з тіньовою економікою. Хіба так потрібно боротися?! Боротьба підприємців за свої права є справедливою. Запевнив, що Тернопільська обласна рада готова прийняти звернення до вищого керівництва держави. Ми – за підприємців, ми – за збереження малого та середнього бізнесу, ми – проти тиску на бізнес! Малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки! Такої думки я притримувався, ще йдучи у Верховну Раду України, й сьогодні вона – незмінна, – підкреслив Михайло Головко.
 
Він звертається до керівництва держави з вимогою почути підприємців і прийняти законопроєкт, який стосується спрощеної системи оподаткування та має звільнити ФОП-ів малого та середнього бізнесу від обов’язкового встановлення касових апаратів.

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