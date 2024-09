Остеохондроз – это системное заболевание, поражающее молодых, растущих людей. Поражаются ростовые хрящи, формирующие придатки длинных костей, и суставные хрящи. Причины заболевания неясны и могут зависеть от генетических, гормональных и пищевых факторов [1].

Остеохондроз шейного отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника и коленного сустава – симптомы

Ювенильный остеохондроз колена рано проявляется болью в суставе под коленной чашечкой. Вначале дискомфорт ощущается после физических нагрузок и длится до 24 часов; позже он может возникать и во время повседневной деятельности, например, при подъеме по лестнице или стоянии на коленях, и даже во время отдыха [2].

Кроме того, остеохондроз коленного сустава может проявляться в виде:

болезненность при надавливании на переднюю поверхность верхней части голени,

припухлость в области голени,

покраснение и повышение температуры кожи в области сустава,

выраженная слабость четырехглавой мышцы,

увеличение бугристости большеберцовой кости [3].

Остеохондроз позвоночника – шейного и поясничного – также характеризуется локализованной болью, преимущественно при движении. При грыже межпозвоночного диска могут возникать и неврологические симптомы, например, парестезии, отдающие в конечности [2].

Остеохондроз – лечение

Остеохондроз может протекать с периодами обострения и ремиссии до нескольких лет. Все это время пациент должен находиться под постоянным наблюдением врачей, так как пренебрежение лечением может привести к осложнениям в виде стойких деформаций суставов, хронических болей и снижения подвижности суставов.

В острой фазе лечение остеохондроза коленного сустава заключается в минимизации движений в пораженном суставе, например, с помощью ортопедических скоб. Пациентов можно избавить от боли с помощью холодных компрессов, ледяного массажа и местных процедур криотерапии [1]. В дальнейшем лечение может быть дополнено упражнениями для укрепления мышц бедра и голени.

Остеохондроз позвоночника, напротив, лечится, в частности, местными анальгетиками, индивидуальной кинезиотерапией, мануальной терапией, массажем и кинезиотейпированием. В крайних случаях проводится операция по восстановлению костных фрагментов [2].

Лечение остеохондроза — это комплексный процесс, который требует индивидуального подхода и сочетания различных методов. В первую очередь, важно обратиться к врачу для точной диагностики и определения стадии заболевания. На начальных этапах помогает консервативное лечение, которое включает физическую терапию, мануальную терапию и плавание [3]. Эти методы направлены на снятие болевого синдрома, восстановление подвижности и улучшение кровообращения в пораженных тканях.

