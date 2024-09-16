Способы лечения геморроя

Среди взрослых людей в развитых странах геморрой является одним из наиболее распространенных заболеваний. Люди обоих полов страдают от этого заболевания чаще, чем от других проктологических проблем. Хотя геморрой может показаться несерьезным, он вызывает значительное беспокойство и может значительно ухудшить качество жизни. Без правильного и своевременного лечения геморрой может привести к серьезным осложнениям [1]. Лечение геморроя должно проходить под руководством врача проктолога.

Опасности геморроя

В начальной стадии заболевание может протекать без каких-либо явных признаков. Чаще всего пациент обращается за медицинской помощью уже при наличии осложнений [2]. Геморрой сопровождается серьезными последствиями.

Повреждение сосудов может вызвать кровотечение, которое либо остановится быстро, либо приведет к значительной потере крови и анемии. Выделение слизи из прямой кишки вызывает зуд, а также может спровоцировать развитие экземы. Анальные трещины вызывают дискомфорт, увеличивают вероятность заражения и возникновения воспалительного процесса. Тромбоз представляет собой скопление венозной крови в виде геморроидальных узлов. Нарушение оттока крови может привести к образованию сгустков и болям. Без должного лечения возможно развитие воспаления, которое может распространиться на соседние ткани. Парапроктит – это воспалительный процесс в тканях около прямой кишки. Из выпадающих узлов может происходить их защемление мышцами, вызывая сильные боли. Опухшие геморроидальные узлы могут стать источником гнойной инфекции. Без лечения заболевание будет прогрессировать, приводя к необратимым изменениям в венах, а также увеличивая риск развития рака прямой кишки [3].

Лечение геморроя

Для лечения геморроя важно учитывать причины его возникновения. Чаще всего применяются различные методы, включая консервативные и хирургические. Консервативное лечение обычно достаточно на начальных стадиях заболевания. Оно включает изменение образа жизни, устранение провоцирующих факторов, нормализацию пищеварения и профилактику запоров [2]. В лечении используются системные и местные препараты, такие как обезболивающие, препараты для улучшения кровообращения, слабительные, венотоники и гемостатики. При назначении местных средств важно учитывать их воздействие на организм, особенно в случае беременности.

Для предотвращения развития геморроя рекомендуется следовать здоровому образу жизни, правильному питанию и умеренной физической активности. Важно поддерживать нормальную работу кишечника и избегать запоров. Также рекомендуется избегать поднимания тяжестей [1]. Если работа требует длительного стояния или сидения, рекомендуется делать регулярные перерывы для выполнения упражнений и движения.

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