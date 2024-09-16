00:57 | 17.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Світлини з фотовиставки «Обличчя нових громад» відтепер прикрашають захисне укриття для учнів на Тернопільщині

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Світлини з фотовиставки «Обличчя нових громад» відтепер прикрашають захисне укриття для учнів Старовишнівецького ліцею на Тернопільщині. А школярі, перебуваючи в підвальному приміщенні під час повітряних тривог, можуть проводити цей час із користю, вивчаючи багату географію українських громад.

📸Фотовиставка «Обличчя нових громад» – успішна ініціатива Український кризовий медіа-центр, започаткована ще задовго до повномасштабного вторгнення в межах Програми USAID DOBRE. Світлини фотографа Владислава Соделя відтворюють не тільки краєвиди в різних куточках України, а й обличчя людей, котрі розвивають і прославляють свою місцевість, а також досягнення громад, реалізовані за реформи місцевого самоврядування.
На виставці представлені понад 50 знімків із масштабної фотоекспедиції «Українського кризового медіа-центру» територіями громад-партнерок Програми USAID DOBRE. Світлини доступні для перегляду у фотогалереях сайту УКМЦ та порталу Децентралізація.

У Вишнівецька територіальна громада були доставлені 34 фотокартини, які зображують життя 12 громад Харківської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Тернопільської, Івано-Франківської та Кіровоградської областей. Перед тим, як їх встановити, громада здійснила ремонт укриття ліцею, щоби дітям було комфортно перебувати там під час повітряних тривог. А прикрашені яскравими знімками світлі стіни перетворили приміщення на затишну і цікаву локацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *