Світлини з фотовиставки «Обличчя нових громад» відтепер прикрашають захисне укриття для учнів на Тернопільщині

Світлини з фотовиставки «Обличчя нових громад» відтепер прикрашають захисне укриття для учнів Старовишнівецького ліцею на Тернопільщині. А школярі, перебуваючи в підвальному приміщенні під час повітряних тривог, можуть проводити цей час із користю, вивчаючи багату географію українських громад.

Український кризовий медіа-центр Фотовиставка «Обличчя нових громад» – успішна ініціатива, започаткована ще задовго до повномасштабного вторгнення в межах Програми USAID DOBRE. Світлини фотографа Владислава Соделя відтворюють не тільки краєвиди в різних куточках України, а й обличчя людей, котрі розвивають і прославляють свою місцевість, а також досягнення громад, реалізовані за реформи місцевого самоврядування.

На виставці представлені понад 50 знімків із масштабної фотоекспедиції «Українського кризового медіа-центру» територіями громад-партнерок Програми USAID DOBRE. Світлини доступні для перегляду у фотогалереях сайту УКМЦ та порталу Децентралізація.