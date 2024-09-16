Світлини з фотовиставки «Обличчя нових громад» відтепер прикрашають захисне укриття для учнів на Тернопільщині
Світлини з фотовиставки «Обличчя нових громад» відтепер прикрашають захисне укриття для учнів Старовишнівецького ліцею на Тернопільщині. А школярі, перебуваючи в підвальному приміщенні під час повітряних тривог, можуть проводити цей час із користю, вивчаючи багату географію українських громад.
У Вишнівецька територіальна громада були доставлені 34 фотокартини, які зображують життя 12 громад Харківської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Тернопільської, Івано-Франківської та Кіровоградської областей. Перед тим, як їх встановити, громада здійснила ремонт укриття ліцею, щоби дітям було комфортно перебувати там під час повітряних тривог. А прикрашені яскравими знімками світлі стіни перетворили приміщення на затишну і цікаву локацію.