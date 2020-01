MEGASPORT – это крупная государственная сеть брендовой спортивной одежды

MEGASPORT – это крупная государственная сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды, обуви и аксессуаров основных мировых изготовителей по всей территории Украины, к тому же имеет отличный Интернет-магазин с широким выбором наилучших спортивных брендов.

Огромный опыт работы и гарантированное качество всей продукции радует клиентов и по сей день. Если вам нужна помощь при выборе какого-либо товара, обращайтесь к квалифицированным консультантам, которые обязательно вам помогут. Магазин постоянно устраивает для своих покупателей выгодные акции и действует дисконтная программа.

Всё началось в 1994 году с открытия фирменных магазинов в Виннице и Одессе. В данный момент — это торговая сеть, количество которой равно 44 магазина и продолжает стремительно развиваться. Численность магазинов ежегодно увеличивается, расширяется ассортимент продуктов и торговых марок.

Ассортимент

Магазины влекут потребителей вероятностью выбора продуктов наилучших известных брендов, представленных в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Это такие популярные компании:

– Under Armour

– Nike

– Puma

-New Balance

– Anta

– Champion

– East Peak

– The North Face

– IcePeak

– Karrimor

– Speedo

– Converse

– Mizuno

– Rider

– Umbro

– Arena.

Одним из самых востребованных товаров являются ветровки женские. Приятные на ощупь материалы превосходно подходят в весенний и летний сезоны. Предназначены для активного отдыха и туризма, занятий спортом с учетом базовых потребностей спортсменов, что обеспечит безопасность и максимальный эффект тренировок.

Практически невесомые куртки можно надевать для пробежек и тренировок на открытом воздухе. Легкая ткань с сетчатыми вставками прекрасно дышит. Манжеты и резинки внизу хорошо фиксируют изделия. Дизайн и расцветки самые разнообразные.

Основные параметры:

– анатомический крой обеспечивает комфортное движение;

– оригинальность модели обращает на себя внимание и делает образ ярче;

– на многих имеются боковые карманы на молнии с удобным хватом на бегунках;

– посадка по фигуре;

Такая покупка станет верным и надежным спутником ваших маршрутов.

Обслуживание

Вы можете не сомневаться в высококачественной продукции, постоянно высочайшем уровне сервиса и опираться на профессиональную консультацию при планировании таких приобретений.

Задачей фирма определяется актуальные значения: энергичность, самочувствие, мощь духа. Желает, чтобы каждый клиент получал наслаждение от спортивной одежды для достижений отличных результатов в спорте.