MEGASPORT – это крупная государственная сеть брендовой спортивной одежды
MEGASPORT – это крупная государственная сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды, обуви и аксессуаров основных мировых изготовителей по всей территории Украины, к тому же имеет отличный Интернет-магазин с широким выбором наилучших спортивных брендов.
Огромный опыт работы и гарантированное качество всей продукции радует клиентов и по сей день. Если вам нужна помощь при выборе какого-либо товара, обращайтесь к квалифицированным консультантам, которые обязательно вам помогут. Магазин постоянно устраивает для своих покупателей выгодные акции и действует дисконтная программа.
Всё началось в 1994 году с открытия фирменных магазинов в Виннице и Одессе. В данный момент — это торговая сеть, количество которой равно 44 магазина и продолжает стремительно развиваться. Численность магазинов ежегодно увеличивается, расширяется ассортимент продуктов и торговых марок.
Ассортимент
Магазины влекут потребителей вероятностью выбора продуктов наилучших известных брендов, представленных в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Это такие популярные компании:
– Under Armour
– Nike
– Puma
-New Balance
– Anta
– Champion
– East Peak
– The North Face
– IcePeak
– Karrimor
– Speedo
– Converse
– Mizuno
– Rider
– Umbro
– Arena.
Одним из самых востребованных товаров являются ветровки женские. Приятные на ощупь материалы превосходно подходят в весенний и летний сезоны. Предназначены для активного отдыха и туризма, занятий спортом с учетом базовых потребностей спортсменов, что обеспечит безопасность и максимальный эффект тренировок.
Практически невесомые куртки можно надевать для пробежек и тренировок на открытом воздухе. Легкая ткань с сетчатыми вставками прекрасно дышит. Манжеты и резинки внизу хорошо фиксируют изделия. Дизайн и расцветки самые разнообразные.
Основные параметры:
– анатомический крой обеспечивает комфортное движение;
– оригинальность модели обращает на себя внимание и делает образ ярче;
– на многих имеются боковые карманы на молнии с удобным хватом на бегунках;
– посадка по фигуре;
Такая покупка станет верным и надежным спутником ваших маршрутов.
Обслуживание
Вы можете не сомневаться в высококачественной продукции, постоянно высочайшем уровне сервиса и опираться на профессиональную консультацию при планировании таких приобретений.
Задачей фирма определяется актуальные значения: энергичность, самочувствие, мощь духа. Желает, чтобы каждый клиент получал наслаждение от спортивной одежды для достижений отличных результатов в спорте.