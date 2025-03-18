Що відбувається у Варшавському мікрорайоні Тернополя у березні 2025
Березень у файному місті Тернопіль у розпалі. Знімальна група побувала на території Варшавського мікрорайону, що поруч національного відродження.
Відео звіт https://youtu.be/yKlcrWpDKwQ
Мікрорайон знаний, один з найбільш масштабних і найцікавіших в обласному центрі.
Шість будинків мікрорайону уже введені в експлуатацію, сьомий збудований, дах та внутрішні стіни у ньому готові, майстри встановили вікна на восьми поверхах будинку, а це – 50% від загальної кількості, будинок 16-ти поверховий.
Над 2-м під’їздом 16-го поверху будинку майстри готують каркаси вертикальних колон. У першому під’їзді будівельники влаштовують опалубку для плити перекриття над останнім поверхом.
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