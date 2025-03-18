19:12 | 18.03.2025
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Бізнес-Погляд 

Що відбувається у Варшавському мікрорайоні Тернополя у березні 2025

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Березень  у файному місті Тернопіль у розпалі. Знімальна група побувала на території Варшавського мікрорайону, що поруч національного відродження.

Відео звіт https://youtu.be/yKlcrWpDKwQ

Мікрорайон знаний, один з найбільш масштабних і найцікавіших в обласному центрі.  

Шість будинків мікрорайону уже введені в експлуатацію, сьомий збудований, дах та внутрішні стіни у ньому готові, майстри встановили вікна на восьми поверхах будинку, а це50% від загальної кількості, будинок 16-ти поверховий.

Над 2-м під’їздом 16-го поверху будинку майстри готують каркаси вертикальних колон. У першому під’їзді будівельники влаштовують опалубку для плити перекриття над останнім поверхом.

Про усі родзинки та особливості Варшавського мікрорайону читайте  на сайті компанії КРЕАТОР-БУД

www.kreator-bud.com

З радістю Вас чекають у відділі продажу квартир, що у Тернополі, на території  мікрорайону, Підволочиське шосе, 5.

 

 

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