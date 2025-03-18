Три гранати та сотні патронів: жителя Кременеччини підозрюють у незаконному зберіганні зброї

Житель Кременецького району підозрюється у незаконному зберіганні боєприпасів – правоохоронці вилучили у нього три бойові гранати та майже 300 патронів.

Під час оперативних заходів співробітники відділення поліції №1 м. Ланівці отримали інформацію про те, що 23-річний місцевий мешканець незаконно зберігає боєприпаси.

Чоловіка затримали під час спроби продажу трьох гранат із запалами. Експертиза підтвердила, що вилучені предмети є бойовими та придатними до вибуху.

У рамках досудового розслідування під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного було знайдено майже 300 патронів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне зберігання, носіння або збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Триває досудове розслідування.