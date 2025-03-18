На Тернопільщині знайшли мертвими двох невідомих чоловіків

Причини смерті двох чоловіків встановлюють слідчі поліції. За даними фактами відкриті провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”.

На спецлінію поліції надійшло повідомлення від жительки Тернополя про те, що у будинку, який знаходиться в одному із сіл району, вона виявила бездиханне тіло малознайомого їй чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий вів бродячий спосіб життя. Саме тому заявниця дозволила йому пожити у своєму будинку. Проте, коли приїхала до села, то знайшла його мертвим. Під час огляду судовий експерт видимих тілесних ушкоджень не виявив, а розтин показав, що чоловік помер в результаті сильної пневмонії. Встановили слідчі й особу загиблого – це уродженець Збаразької міської громади 1972 року народження.

Ще одну смерть зафіксували поліцейські 17 березня в обласному центрі. Того дня близько опівдня невідомий чоловік зайшов у гуртожиток та попросився до вбиральні. Він довго не виходив й не відгукувався. Коли голова ОСББ відкрив двері, то виявив на підлозі чоловіка без ознак життя. Слідчі встановлюють особу загиблого та причину смерті. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

Триває розслідування.