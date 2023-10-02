На війні загинув Артем Червоноокий з Чортківщини

Війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, який проживав у смт. Скала-Подільська Чортківського району. Повідомляє другий відділ Чортківський РТЦК.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 30 вересня 2023 року загинув старший навідник однієї з бойових військових частин, старший солдат ЧЕРВОНООКИЙ Артем Олександрович 1990 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!