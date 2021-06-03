14:34 | 3.06.2021
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Бізнес-Погляд 

Вітаміни Orthomol – надійний помічник для організму людини

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Застосування вітамінів, мінералів і поживних речовин поступово вийшло на новий рівень. Сьогодні велика кількість комбінацій цих компонентів є запорукою позитивного впливу на стан організму. Але необхідно правильно вибрати концентрацію таких речовин. У цьому досягли успіху представники німецької компанії Orthomol, що використовують абсолютно новий напрямок – ортомолекулярну медицину.

Головна особливість даної медицини – ефективний підбір найважливіших для організму компонентів. При цьому формується їх запас. Використовуючи Orthomol (Ортомол) кожен день людина відновлює свої сили, формується збалансоване «харчування» найважливішими компонентами, щоб попередити появу стресів і неприємних наслідків в результаті фізичної або психологічної активності.

Для кого призначені вітаміни?

Є кілька десятків товарних позицій Orthomol. Всі вони призначаються для різних категорій користувачів. Придбати вітамінний комплекс необхідно в тих ситуаціях, якщо людина:

  • активно займається спортом;
  • планує завести дитину;
  • постійно відчуває нездужання;
  • є проблеми із зовнішнім виглядом, шкірою і волоссям;
  • хочеться нормалізувати харчування і скинути зайву вагу;
  • відчуває проблеми з внутрішніми органами.

Залежно від проблематики необхідно підібрати конкретний вітамінний комплекс. Їх кілька десятків, тому проблем з вибором бути не повинно, а додаткові консультації нададуть фахівці і співробітники.

Наприклад, Orthomol Magnesium Plus підходить для нормалізації роботи м’язів, Orthomol Pro Cran Plus гарантує захист сечовивідних шляхів і профілактику їх захворювань, Orthomol Pro Basic Plus гарантує нормальну роботу кишечника і оптимізує травлення, а Orthomol Cholin Plus підтримує нормальні функції печінки.

Гарантії для покупців

Для всіх покупців німецького вітамінного комплексу є такі гарантії:

  1. Оригінальність. Продукція виготовляється на заводі в Німеччині. Додатково всі упаковки захищені стікерами і кодами оригінальності. Інформацію про товар можна перевірити на офіційному сайті виробника;
  2. Натуральність. Застосовуються виключно природні натуральні речовини. Відсутні хімічні та синтетичні сполуки;
  3. Стабільна ціна. Компанія стежить за роздрібними цінами і встановлює рекомендовану вартість.

Вибір і покупка вітамінних комплексів доступні на майданчику Orthomol.life, де є детальний опис кожної пропозиції з докладним набором характеристик.

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