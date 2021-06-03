Вітаміни Orthomol – надійний помічник для організму людини
Застосування вітамінів, мінералів і поживних речовин поступово вийшло на новий рівень. Сьогодні велика кількість комбінацій цих компонентів є запорукою позитивного впливу на стан організму. Але необхідно правильно вибрати концентрацію таких речовин. У цьому досягли успіху представники німецької компанії Orthomol, що використовують абсолютно новий напрямок – ортомолекулярну медицину.
Головна особливість даної медицини – ефективний підбір найважливіших для організму компонентів. При цьому формується їх запас. Використовуючи Orthomol (Ортомол) кожен день людина відновлює свої сили, формується збалансоване «харчування» найважливішими компонентами, щоб попередити появу стресів і неприємних наслідків в результаті фізичної або психологічної активності.
Для кого призначені вітаміни?
Є кілька десятків товарних позицій Orthomol. Всі вони призначаються для різних категорій користувачів. Придбати вітамінний комплекс необхідно в тих ситуаціях, якщо людина:
- активно займається спортом;
- планує завести дитину;
- постійно відчуває нездужання;
- є проблеми із зовнішнім виглядом, шкірою і волоссям;
- хочеться нормалізувати харчування і скинути зайву вагу;
- відчуває проблеми з внутрішніми органами.
Залежно від проблематики необхідно підібрати конкретний вітамінний комплекс. Їх кілька десятків, тому проблем з вибором бути не повинно, а додаткові консультації нададуть фахівці і співробітники.
Наприклад, Orthomol Magnesium Plus підходить для нормалізації роботи м’язів, Orthomol Pro Cran Plus гарантує захист сечовивідних шляхів і профілактику їх захворювань, Orthomol Pro Basic Plus гарантує нормальну роботу кишечника і оптимізує травлення, а Orthomol Cholin Plus підтримує нормальні функції печінки.
Гарантії для покупців
Для всіх покупців німецького вітамінного комплексу є такі гарантії:
- Оригінальність. Продукція виготовляється на заводі в Німеччині. Додатково всі упаковки захищені стікерами і кодами оригінальності. Інформацію про товар можна перевірити на офіційному сайті виробника;
- Натуральність. Застосовуються виключно природні натуральні речовини. Відсутні хімічні та синтетичні сполуки;
- Стабільна ціна. Компанія стежить за роздрібними цінами і встановлює рекомендовану вартість.
Вибір і покупка вітамінних комплексів доступні на майданчику Orthomol.life, де є детальний опис кожної пропозиції з докладним набором характеристик.