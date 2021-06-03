У громаді на Тернопіллі призупинять перевезення пасажирів

3 червня на території Кременецької громади на декілька годин призупинять перевезення пасажирів.

Як розповіли у міській раді Кременця, водії братимуть участь в обговоренні зміни тарифу на проїзд у міському громадському транспорті, пишуть Тернополяни.

Відтак, з 14: 40 до 17:30 хвилин 3 червня автобуси та маршрутки не курсуватимуть.

“У зв’язку із участю пасажирських перевізників та водіїв у громадських слуханнях з обговорення проекту рішення виконавчого комітету Кременецької міської ради від 20 квітня 2021 року № 169 « Про вартість проїзду у міському пасажирському автомобільному транспорті», вирішено призупинити перевезення пасажирів на території Кременецької громади”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що дискусії щодо підвищення тарифу у Кременці точаться не перший рік. Згідно з розрахунками перевізників, ціна однієї поїздки щонайменше має вартувати 7, а то й 10 гривень.