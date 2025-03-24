“Ми маленькі гвинтики великого механізму”: історії волонтерів “Лікарняної банди”

У лікарнях Тернопільщини поранені воїни отримують не лише медичну допомогу, а й всебічну підтримку від волонтерської спільноти “Лікарняна банда”. Учасники цієї ініціативи організовують для бійців концерти, прогулянки на катері, риболовлю, готують смаколики, надають юридичні консультації, шиють адаптивний одяг та забезпечують необхідними речами. Спільнота, яка з’явилася понад два роки тому, стала справжнім оплотом допомоги для тих, хто потребує підтримки після поранень, пише Терен.



Допомога з документами та організація відпочинку



У грудні 2022 року волонтерки та волонтери створили групу “Лікарняна банда” у месенджері Viber. Ця платформа стала основним джерелом обміну інформацією. У групі публікують запити щодо ліків, засобів реабілітації, контактів для проходження реабілітаційних заходів, інформацію про виплати після поранень, курси, тренінги та аукціони. Також у групі публікують потреби бійців, наприклад: “Можливо, у когось є крісло-коляска шириною 43 сантиметри для бійця у такій-то лікарні”, – розповідає засновниця “Лікарняної банди” Надія Александрова.



Надія також допомагає військовим із відновленням документів. Вона приймає запити щодо відвідин міграційної служби, паспортного столу, податкової та військової служби правопорядку. Крім того, вона надає юридичні консультації, допомагаючи бійцям відновити важливі контакти та дані.



Розваги та підтримка: від концертів до риболовлі



Однією з ключових задач “Лікарняної банди” є організація розважальних заходів для поранених воїнів. Це не обов’язково мають бути концерти відомих артистів. Наприклад, нещодавно волонтери відвідали аматорський концерт у музичній школі. У теплу пору року вони організовують екскурсії містом, риболовлю, пікніки та прогулянки на катері по ставу.



“Ми стараємося залучати бійців до різних заходів, щоб вони відчували підтримку та могли трохи відволіктися від лікарняних буднів”, – каже Надія Александрова.



Підтримка по всій області



“Лікарняна банда” працює не лише в Тернополі, але й у інших містах області: Козовій, Микулинцях, Збаражі. Військовим залишають номери мобільних учасників спільноти, щоб вони могли звернутися за допомогою у будь-який момент.



“Одні одних підтримуємо, бо мета в нас спільна”, – кажуть волонтери.



Історії волонтерів: Руслана Мельник



Майже всі учасники спільноти працюють на основній роботі, мають сім’ї та дітей, але знаходять час для волонтерської діяльності. Серед них – Руслана Мельник, яка приєдналася до “Лікарняної банди” майже від самого її заснування.



“Ми стараємося долучитися і допомагати пораненим воїнам, щоб вони почувалися комфортно. Одні одних підтримуємо, бо мета в нас спільна”, – каже Руслана.



Волонтерка допомагає бійцям у лікарнях всіма можливими способами, зокрема часто виступає на благодійних заходах. Вона також зберігає історії бійців на своїй сторінці у Facebook.



“Особисто я захотіла бути корисною. Десь хвилювалася, чи зможу, бо за своєю природою дуже емоційна. Але, прийшовши в лікарню, у мене включився “стоп” (не плакати), і з того часу я є маленьким гвинтиком великого механізму під назвою «Лікарняна банда»”, – розповідає Руслана.



“Я повернувся до служби”, “Я одружився”



Волонтери “Лікарняної банди” радіють успіхам військових, які проходили реабілітацію у медзакладах Тернопільщини.



“Досить приємно, коли телефонують і кажуть: «Я вже піднявся з крісла-коляски, вже на милицях», надсилають фото: «Ось так я вже ходжу», «Я повернувся до служби», «Я одружився». Коли при першій можливості приїжджають у Тернопіль і телефонують: «Я в Тернополі, йдемо на каву», чи: «Будете десь у Дніпрі, обов’язково дайте знати – зустрінемось»”, – розповідає Надія Александрова.



На жаль, трапляються й сумні моменти. “Буквально позавчора не стало одного військового. Буває, що хлопці повертаються на фронт і гинуть… Ми намагаємося підтримувати зв’язок з їхніми родинами”, – додає вона.



“Лікарняна банда” продовжує свою роботу, надаючи підтримку тим, хто захищає Україну, і нагадуючи, що навіть у найскладніші часи знаходяться люди, готові допомагати.

Охочі долучитися до волонтерської спільноти “Лікарняна банда” можуть писати на фейсбук-сторінки до Руслани Мельник або Надії Александрової.