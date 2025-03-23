Справедливість і чесність: Любомир Крупа – приклад, на який хочеться рівнятись

23 березня – день, коли Україна вшановує пам’ять Любомира Крупи – науковця, історика, громадсько-політичного діяча та військовослужбовця ЗСУ, який загинув у бою на Харківщині у 2023 році. Любомир залишився в серцях багатьох як патріот, який об’єднував людей, допомагав, підтримував і завжди вірив у перемогу України.



Його дружина, Ірина Крупа, закликала всіх приєднатися до акції пам’яті: “Запостіть фото з Любомиром. Напишіть слова, що не встигли сказати при житті, або просто подякуйте”. Сьогодні друзі, колеги та близькі діляться своїми спогадами та світлинами про нього.



Один із таких спогадів – від Олега Грушицького:

“Я не знав більш справедливої та чесної людини, як Любомир Крупа! Завжди ввічливий, усміхнений та розсудливий! Він завжди говорив до всіх з повагою, на Ви. Він був прикладом та людиною, на яку хочеться рівнятись!”



Олег згадує, що Любомир завжди боровся з несправедливістю, перший без роздумів заступався за слабшого. “Інтерес громади та країни – пріоритет. Його принципи та переконання, державницька позиція, цінності – це справді приклад для наслідування!”



“2 роки, як серед нас немає великої Людини… Дякую долі, що мав можливість вчитись та працювати з таким наставником! Дуже жаль, що війна забирає найкращих – цвіт нації, справжніх героїв!!!”



Своїми словами Олег висловлює глибоку вдячність Любомиру: “Спіть спокійно, Любомире Левкович, дякую Вам за все…”



Вшануймо пам’ять Любомира Крупи.

Діліться спогадами, світлинами та словами вдячності. Пам’ять про таких людей, як Любомир, надихає нас бути кращими, боротися за справедливість і вірити у перемогу України.



Світла твоїй душі, Любомире! Дякую за все, що ти зробив для нас і для країни.

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