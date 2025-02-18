На Тернопільщині жінка навмисно проколола око своїй дитині

До 7 років 6 місяців засуджено жительку Тернопільщини, яка навмисно проколола око малолітньому синові медичною голкою, За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватою жительку м. Бережани в нанесенні умисних тілесних ушкоджень своєму трирічному синові, вчинене способом, що має характер особливого мучення, яке спричинило втрату функції органу та поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину (ч. 2 ст. 121 КК України). Їй призначено покарання – 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори довели у суді, що обвинувачена навмисно кілька разів проколола голкою око своєму малолітньому синові. Жінка перебувала разом з ним у лікарняному закладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини у листопаді 2019 року. Коли діагноз не підтвердився, вона навмисно пошкодила очне яблуко дитині медичною голкою. Лікарі повідомили про її вчинок правоохоронців.

Психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною, тобто такою, що усвідомлювала свої дії й могла керувати ними. Жінка перебуває під вартою.

Через завдане ушкодження хлопчик осліп на одне око. На даний час дитиною опікується інша сім’я.

Також задоволено цивільний позов прокурора про стягнення витрат на лікування дитини та цивільний позов представника потерпілого про стягнення 600 тис грн моральної шкоди, заподіяної злочином.

Вирок ще не вступив у законну силу.