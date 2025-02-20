На Тернопільщині дружина померлого солдата не отримала 15 млн. грн і виграла суд у Міноборони

Дружина померлого солдата із Тернопільщини через суд зобов’язала Міноборони призначити їй 15 млн грн одноразової допомоги. Їй призначили значно менші виплати, бо військовий помер не через поранення, а через захворювання – гостру серцево-судинну недостатність під час виконання обов’язків військової служби.

Як вказано у рішенні Тернопільського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернулась дружина померлого солдата зі скаргою на рішення Міноборони. Її чоловік проходив військову службу з початку повномасштабної війни. 5 липня 2022 року, перебуваючи у тиловому командному пункті на Дніпропетровщині, у солдата раптово погіршився стан здоров’я, його доставили спершу до районної лікарні, а потім до обласної, де він помер через гостру серцево-судинну недостатність. Згідно з документами, смерть солдата пов’язана з виконанням обов’язків військової служби та захистом Батьківщини.

У 2024 році дружина померлого військового звернулась із заявою про призначення їй 15 млн грн одноразової допомоги. Проте їй відмовили – згідно з рішенням Міноборони, їй призначили лише 1,8 млн грн. Вона вважає це протиправним та звернулась до суду, щоб отримати належну допомогу.

Цю справу розглянув суддя Микола Юзьків, який дослідив усі аргументи та позиції сторін. Зокрема, представник відповідача у відзиві зазначив, що, на його думку, дружина померлого солдата має право на одноразову виплату у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, що на 1 січня 2022 року (рік, коли настала смерть) дорівнювало 1,8 млн грн.

«Відповідач вважає, що розмір допомоги у сумі 15 млн грн передбачений лише на період дії воєнного стану та покликаний підвищити рівень соціального захисту сімей саме загиблих та померлих внаслідок поранення військовослужбовців під час захисту Батьківщини. Натомість позивачем не надано жодних відомостей про отримання її чоловіком у період проходження військової служби поранення, внаслідок якого настала його смерть», – вказано у відзиві.

Суддя наголосив, що відповідач, приймаючи рішення про призначення грошової допомоги, мав керуватися новою редакцією пункту 3 статті 16-2 Закону №2011-XII та Постанови №168. На думку судді, позивачка має право на отримання 15 млн грн, оскільки смерть її чоловіка пов’язана з виконанням військових обов’язків та захистом Батьківщини.

Микола Юзьків визнав протиправним та скасував рішення Міноборони у частині призначення дружині померлого солдата 1,8 млн грн допомоги, зобов’язавши призначити виплату у розмірі 15 млн грн. На рішення суду ще можна подати апеляцію.

zaxid.net