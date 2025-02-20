На Тернопільщині викрили підприємства, що платили зарплату нижче мінімальної

Фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за дотриманням законодавства щодо оплати праці.

У січні на засіданнях комісій було заслухано керівників 40 підприємств, де працівникам виплачували мінімальну або нижчу за мінімальну заробітну плату. Після проведеної роботи всі ці підприємства підвищили рівень оплати праці, що призвело до додаткових надходжень у бюджет: 62,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 76,1 тис. грн єдиного соціального внеску.

Крім того, роз’яснювальну роботу провели на 119 підприємствах області, і 109 з них також підвищили заробітну плату. Це забезпечило додаткові надходження у розмірі 321,6 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 381,9 тис. грн єдиного соціального внеску.

Завдяки активній інформаційній кампанії щодо необхідності офіційного працевлаштування у січні було легалізовано 5000 працівників.

Головне управління ДПС у Тернопільській області наголошує, що офіційне оформлення трудових відносин гарантує виплату зарплати в повному обсязі та захист від незаконного звільнення. Водночас роботодавці, які використовують неофіційну працю, несуть відповідальність згідно зі ст. 265 Кодексу законів про працю України.

Штрафи за порушення трудового законодавства накладає Держпраці.